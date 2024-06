Como, via Pannilani completamente chiusa al traffico per dieci giorni

Via Pannilani a Como sarà chiusa al traffico dal 10 al 21 giugno 2024. La chiusura, che riguarda il tratto tra i civici 2/A e 4 fino all'intersezione con via Statale per Lecco, sarà in vigore 24 ore su 24. Questo provvedimento si rende necessario per consentire importanti lavori stradali. Il sindaco in diretta su Espoansione Tv ha motivato la chiusura spiegando che i lavori sono improcrastinabili: "E’ possibile che ceda l’asfalto, mettendo a rischio la fornitura d’acqua anche su Camnago Volta".

Dettagli della chiusura

Transito sospeso: tutte le categorie di veicoli, inclusi quelli al servizio dei disabili, non potranno circolare nel tratto interessato.

Eccezioni: sarà consentito il passaggio solo a residenti, fornitori, mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine fino ai limiti del cantiere. La circolazione pedonale sarà sempre garantita in sicurezza. L'accesso e l'uscita dai passi carrai presenti nel tratto chiuso potrebbero essere consentiti in base alle fasi di lavorazione.

Segnaletica e itinerari slternativi

L'impresa incaricata dei lavori posizionerà adeguata segnaletica temporanea (cartelli gialli 90x60 cm) per informare del blocco del traffico e degli itinerari alternativi. I cartelli saranno posti in punti strategici come via Zampiero al confine con Tavernerio, via della Pila all'angolo con via Franchi, via Navedano all'angolo con via Paradiso, via Castelnuovo all'angolo con via Statale per Lecco, e Via Statale per Lecco all'angolo con via Pannilani.

Possibili variazioni nei lavori

Se i lavori dovessero terminare in anticipo, l'ordinanza cesserà di avere effetto. In caso di ritardi dovuti a problemi organizzativi, logistici o condizioni meteorologiche avverse, l'ordinanza potrebbe essere prorogata previa comunicazione al Comune di Como.

Responsabilità e comunicazioni

L'impresa dovrà garantire la posa della segnaletica necessaria, compresi i cartelli di divieto di sosta permanente, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e dovrà informare la polizia locale di Como dell'avvenuta installazione della segnaletica.