Como, l'ufficio postale di via Milano chiude per due mesi

Da mercoledì 9 febbraio fino al 31 marzo l'ufficio postale di via Milano 138 a Como resterà chiuso. La chiusura è dovuta alla necessità di eseguire lavori infrastrutturali di manutenzione interna. I lavori renderanno, dunque, inagibile anche lo sportello automatico ATM per tutto il periodo previsto. Durante il periodo di chiusura per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi a due uffici postali di Vittorio Emanuele II, 99 e di via Gallio, 6, entrambi aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. L’ufficio postale di via Milano (Como 2) riaprirà a chiusura dei lavori con i consueti orari.