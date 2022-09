Autostrada A9, chiuso lo svincolo di Fino Mornasco

Sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione, dalle ore 5 di sabato 17 alle 21 di domenica 18 settembre, sarà completamente chiusa la stazione di Fino Mornasco, in entrata e in uscita, in modalità continuativa. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo Nord o di Como Centro. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.