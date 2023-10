Autostrada A9, chiusi gli svincoli di Origgio e Uboldo

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, gli svincoli di Uboldo e Origgio saranno chiusi in entrambe le direzioni, dalle ore 22 di giovedì 2 novembre alle ore 5 di venerdì 3 novembre, per consentire ispezioni dei portali segnaletici. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Uboldo o di Origgio, a seconda delle chiusure in atto. Come ulteriore alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Saronno. La società Autostrade ricorda "le suddette chiusure verranno effettuate nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre, in modalità alternata".