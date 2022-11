Chiusura della Regina: tutte le modifiche alle corse dei bus

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre 2022, la Statale Regina resterà completamente chiusa al traffico veicolare e pedonale nel territorio comunale di Colonno a causa dei lavori di ANAS per la realizzazione della cosiddetta “Variante Tremezzina”. Saranno pertanto necessarie le seguenti modifiche al servizio degli autobus di Asf Autolinee.

Linea C10 Como – Menaggio – Colico

La linea C10 Como – Menaggio – Colico farà servizio fino a Sala Comacina. Il proseguimento sarà assicurato da un collegamento via lago Sala Comacina – Colonno - Argegno assicurato dai battelli della Gestione Governativa Navigazione Laghi e dalle vetture della linea C20 Lanzo – Como da Argegno in poi. La relazione Menaggio – Como e viceversa sarà garantita tramite orari coordinati.

Nella giornata di sabato 26, saranno inoltre garantite 2 coppie di collegamenti Menaggio – Como e viceversa, instradati via Porlezza – Lugano, con orari dedicati agli studenti che frequentano le scuole di Como; su questi collegamenti non sono ammessi passeggeri in piedi e tutti i passeggeri devono essere muniti di documenti validi per l’espatrio. Le corse della linea C10 nella tratta Menaggio – Colico non subiranno modifiche di orario.

Linea C20 Como – Argegno – Lanzo

La linea C20 subirà alcune modifiche di orario per adattarsi alla necessità di garantire la continuità del collegamento Menaggio – Como tramite il servizio offerto dalla navigazione. Nella giornata di domenica 27 novembre il servizio C20 sarà effettuato sulla tratta Como – San Fedele – Lanzo, senza necessità di trasbordo ad Argegno. Tutti gli orari saranno però modificati per adattarsi alla situazione. La corsa della linea C21 delle ore 9.05 da Argegno per San Fedele e Casasco, sabato 26 è soppressa.

Titoli di viaggio

Si comunica che per tutta la durata del periodo dei lavori sarà possibile, per i possessori di documenti di viaggio ASF in corso di validità (sia biglietto corsa semplice che abbonamenti) che includono la tratta Sala Comacina – Argegno e viceversa, utilizzare il servizio navetta con il battello di Navigazione Laghi che permette il collegamento via lago del tratto interrotto, utilizzando lo stesso titolo di viaggio ASF, senza alcun costo e biglietto aggiuntivo. Il documento di viaggio ASF va conservato nei vari trasbordi sia per essere mostrato alla controlleria di Navigazione Laghi che effettua esclusivamente un controllo visivo, sia per la controlleria ASF. Sarà possibile anche effettuare la sola tratta via lago Argegno – Colonno – Sala acquistando un titolo di viaggio della Navigazione Laghi.