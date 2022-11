Chiusura della Regina: c'è il battello-navetta tra Argegno e Sala Comacina

In vista della chiusura della statale Regina a Colonno prevista per questo week end, dalle 22.30 di venerdì 25 novembre alle 5.30 di lunedì 28 novembre, Navigazione Laghi ha pubblicato gli orari della navetta di cerniera tra Argegno e Sala Comacina, con fermata anche a Colonno, attiva nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre. Il biglietto, acquistabile in biglietteria ad Argegno o direttamente a bordo per chi salirà a Colonno o Sala Comacina, è di 2 euro mentre i possessori di abbonamento ASF sarà gratuito.