Statale Regina chiusa due giorni tra Argegno e Colonno

Grossi disagi in arrivo sulla Statale Regina. Come comunicati da diversi Comuni dell'alto lago, come ad esempio Carlazzo, Anas effettuerà dei lavori di messa in sicurezza sul tratto della Regina tra Argegno e Colonno. Si tratta di lavori necessari a riparare i danni causati dal maltempo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giorni e orari di chiusura

La strada resterà chiusa dal 28 al 30 settembre 2020. La chiusura sarà totale dalle 8 alle 19 mentre dalle 19 alle 8 del mattino la strada sarà aperta con senso unico alternato.