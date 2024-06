Disagi per la nuova chiusura del pontile di Bellagio: come saranno risarciti gli abbonati

Si è tenuta ieri pomeriggio presso la sede della Provincia di Como una riunione cruciale del tavolo di lavoro dedicato alle misure di mitigazione per la chiusura del pontile traghetto di Bellagio, prevista dall'11 al 21 giugno 2024. Presieduto dal Presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, l'incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Navigazione Laghi, inclusi il Gestore Governativo, Pietro Marrapodi, e il direttore di esercizio, Nicola Oteri, nonché i sindaci dei Comuni di Bellagio, Griante e Tremezzina, insieme ad Agenzia del Tpl e Asf.

I lavori

L'incontro è iniziato con una precisazione fondamentale: i lavori che comporteranno la chiusura del pontile traghetto di Bellagio non sono collegati all'ammodernamento del pontile inaugurato il 22 marzo scorso. L'attuale intervento prevede la sostituzione dei tripodi di ormeggio, strutture separate dal sistema pontile-torri, resa necessaria da un cedimento strutturale imprevisto. Questo intervento è essenziale per garantire la massima sicurezza di passeggeri, lavoratori e mezzi. Durante la riunione, le parti coinvolte hanno concordato una serie di azioni per minimizzare i disagi causati dalla chiusura del pontile.

Rimborsi e sconti

Utilizzo degli abbonamenti attuali:

- I possessori di abbonamenti per il trasporto veicoli potranno utilizzare gli stessi titoli di viaggio sui servizi battello e rapido.

- Sconto sull'abbonamento successivo: gli abbonati riceveranno uno sconto sull'acquisto del successivo abbonamento, valido fino a dicembre 2024, proporzionale ai giorni di chiusura del pontile traghetto.

- Parcheggio gratuito: gli abbonati potranno parcheggiare gratuitamente nei posti riservati messi a disposizione dai comuni di Griante e Bellagio. I tagliandi di parcheggio gratuito saranno distribuiti presso le biglietterie locali.

- Rimodulazione delle corse: Saranno modificate le corse nelle tratte Bellagio-Cadenabbia e Varenna-Bellagio. Le nuove corse e gli orari saranno comunicati con appositi avvisi al pubblico.

- Sospensione delle vendite di Trenord: durante il periodo di chiusura, la vendita di tutti i titoli di viaggio Trenord sarà sospesa.