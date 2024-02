Passaggio a livello di piazza del Popolo chiuso per tre giorni: come cambia la viabilità

Chiusura temporanea dei passaggi a livello a Como per lavori di manutenzione. Il passaggio a livello di piazza del Popolo sarà chiuso dalle 22 del 12 febbraio alle 8 del 15 febbraio, mentre la sbarra del passaggio a livello di Como Borghi sarà abbassata dalle 22 del 19 febbraio alle 8 del 24 febbraio per lavori urgenti di Ferrovie Nord Milano. Durante le chiusure, la viabilità nella zona interessata sarà modificata e verranno adottate deviazioni per i bus cittadini. L'ordinanza del Comune di Como stabilisce le nuove rotte da seguire con la chiusura del passaggio a livello di piazza del Popolo. I veicoli provenienti da via Napoleona saranno deviati lungo via Milano, piazza Vittoria, largo Spallino e viale Battisti,

con accesso consentito nella corsia preferenziale per i bus lungo via Nazario Sauro e via Bertinelli, fino al transito abituale in piazza Roma e via Cairoli. I veicoli da viale Lecco e via Dante saranno deviati attraverso piazza del Popolo, via Manzoni, via Foscolo, lungolago e via Cairoli. Gli automobilisti provenienti da via Torno e diretti in centro saranno deviati lungo via Torno, lungolago e via Cairoli, mentre chi arriva da via Recchi potrà seguire via Rosselli, Lungo Lario Trento e via Cairoli. I cartelli per segnalare la chiusura del passaggio a livello di piazza del Popolo e le deviazioni verranno posizionati nelle prossime ore.