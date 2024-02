Perché slitta di un giorno la chiusura dei passaggi a livello di piazza del Popolo e Como Borghi

Inizialmente le chiusure dei passaggi a livello di piazza del Popolo e di Como Borghi sarebbero dovute avvenire tra novembre e dicembre, ma l'amministrazione comunale diede parere negativo in considerazione delle pesanti ripercussioni sulla viabilità nel periodo natalizio. I lavori di manutenzione necessari sono stati quindi riprogrammati. Il passaggio a livello di piazza del Popolo doveva essere chiuso per tre giorni a partire dal 12 febbraio. Tuttavia, l'azienda incaricata dei lavori - Società Valsecchi Armamento Ferroviario Srl - ha fatto sapere di non poter intervenire nelle date previste in quanto impegnata in altre attività "inderogabili"e ha chiesto di posticipare di un giorno la chiusura dei passaggi a livello. Dunque, ecco il nuovo programma dei lavori e delle chiusure:

- Piazza del Popolo: chiusura continuativa dalle ore 22:00 del 13/02/2024 alle ore 08:00 del 16/02/2024 (successivamente rimodulata come segue dalle ore 22:00 del 12/02/2024 alle ore 08:00 del 15/02/2024) ;

- Piazzale Gerbetto: chiusura continuativa dalle ore 22:00 del 19/02/2024 alle ore 08:00 del 24/02/2024;

- Piazzale Gerbetto: chiusura solo notturna dalle ore 22:00 alle ore 08:00 delle seguenti nottate: 16-17/02, 26-27/02, 27-28/02, 28-29/02, 29/02-01/03, 01-02/03, 04-05/03 e 05-06/03.