Como, cantiere stradale per due mesi in via Bixio: chiusure notturne e senso unico di marcia

Dall'11 luglio al 4 settembre 2022 verranno eseguiti in via Bixio a Como lavori alla rete del gas metano dalla società 2i Rete Gas. per consentire l'esecuzione dell'intervento il cantiere prevede la chiusura al transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 5.30 del tratto di via Bixio compreso tra il sottopasso della ferrovia e il civico 6, garantendo solo ed esclusivamente il transito pedonale in condizioni di sicurezza.

Senso unico alternato

E' inoltre istituito nel tratto compreso tra il civico 18 (ingresso parcheggio) e piazza Santa Teresa il senso unico di marcia in senso discendente direzione Santa Teresa dalle ore 5.30 alle ore 20.30. E ancora, l’area di cantiere che resterà ad ingombro della carreggiata 24 ore su 24 per tutto il periodo autorizzato non dovrebbe interferire con il transito pedonale da e per piazza Santa Teresa, e sarà comunque garantito sempre e comunque un idoneo percorso pedonale in condizioni di sicurezza adeguatamente segnalato. E' stato predisposto sin da subito un impianto semaforico mobile, idoneo alla gestione del senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori, che dovrà essere eventualmente attivato solo ed esclusivamente su specifica richiesta della Polizia Locale o del Settore Reti Strade Acque e Mobilità.

Modifiche alle corse dei bus

Nel periodo del cantiere saranno necessarie le seguenti modifiche al servizio di trasporto pubblico locale: la Linea 7 sarà deviata in entrambi i sensi di marcia per Via Bellinzona e Via Borgovico. Linea C75: deviata in entrambi i sensi di marcia per Via Camozzi, Via Bellinzona e Via Borgovico. La fermata di Largo Ceresio si effettua alle paline normalmente utilizzate dalla linea urbana 12 in Via per San Fermo. Tutte le fermate in Via Nino Bixio sono temporaneamente soppresse. Vengono effettuate a richiesta tutte le fermate sul percorso deviato.