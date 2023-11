Camping di via Cecilio: "Sarà chiuso entro fine anno". In 40 restano senza un tetto

Il destino del Camping No Stress di via Cecilio sembra irremediabilmente segnato, almeno per il prossimo futuro. La proprietà/gestione della struttura ha annunciato la completa chiusura entro fine anno avvisando gli attuali "inquilini" che dovranno andarsene entro quel termine. Chi sarà in regola con il pagamento potrà andarsene entro fine anno, chi invece risulta indietro con l'affitto dovrà andarsene immediatamente perché verranno interrotte le utenze.

Davvero una brutta notizia per i circa 40 ospiti delle casette del campeggio che sono destinati a restare senza un tetto, a meno di non essere aiutati da qualche ente di volontariato o da qualche amministrazione comunale. Per quanto riguarda il Comune di Como il sindaco Alessandro Rapinese aveva già spiegato in passato che Palazzo Cernezzi sarebbe stato disponibile ad aiutare solo quelle persone che risultino residenti sul Comune di Como.

Adesso è una lotta contro il tempo per trovare una nuova sistemazione per tutte quelle persone che subito o tra un mese si troveranno in mezzo alla strada, con il rischio di trascorrere la notte (e non solo il capodanno) all'aperto, con temperature sotto zero.

In un sms il gestore ha spiegato agli ospiti delle casette che "non abbiamo ancora la possibilità di stabilire una data precisa ma prima chiuderemo e prima potremo sperare di riaprire in quanto dovremo eseguire parecchi lavori. pertanto, chi ha la possibilità di lasciare libera la casetta nell'immediato lo faccia".