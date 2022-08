Nuova chiusura notturna sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione di un cavo dell'alta tensione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura dalle 22 di giovedì 25 alle 5 di venerdì 26 agosto: sarà chiuso il tratto compreso tra Origgio e Saronno, verso Como/Chiasso. Di conseguenza, lo svincolo di Origgio sarà chiuso in entrata verso Como/Chiasso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Origgio, immettersi sulla SS527 e sulla SP233, per rientrare sulla A9 allo svincolo di Saronno;

Inoltre, sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e Origgio Uboldo, verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Saronno, immettersi sulla SP233 e sulla SS527, per rientrare sulla A9 allo svincolo di Origgio Uboldo.