Nuova chiusura notturna in A9. Dalle ore 21 di lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 5 di martedì 20 dicembre, lo svincolo di Lago di Como, in entrata verso Milano, sarà chiuso per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Como Centro.