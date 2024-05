Chiude la pizzeria CardaMomo: Mohamed inizia una nuova avventura negli Stati Uniti

Chiude la mitica pizzeria CardaMomo di via Carloni a Como. Lo straordinario pizzaiolo e panificatore Mohamed Farouq, meglio conosciuto come Momo, si trasferisce negli Stati Uniti lasciando "orfani" tutti i comaschi (e non solo) amanti delle sue eccezionali pizze, diventate famose per gusto e digeribilità.

Una storia di immigrazione e imprenditoria

Momo è arrivato a Como dal Marocco all'età di sedici anni, in cerca di opportunità e lavoro. Da quel momento, ha iniziato a costruire la sua vita nella città lariana, lavorando duramente e imparando il mestiere della ristorazione. Prima di aprire CardaMomo, ha svolto diversi lavori, guadagnandosi il rispetto e l'amicizia della comunità locale. Prima di aprire CardaMomo nel 2006, Momo ha gestito un'altra pizzeria di successo a Como, sfornando pizze da asporto per tutta la città. Ma è con CardaMomo che è arrivato l'incredibile successo: il locale è diventato rapidamente un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, grazie alla sua proposta di "pizza gourmet" e all'uso di ingredienti di alta qualità provenienti da piccoli produttori locali.

Quasi vent'anni di successi

"Questi quasi vent'anni - racconta Momo - sono stati stupendi, non avrei mai pensato quando sono arrivato a Como che avrei costruito una cosa così bella. La cosa che mi mancherà più di tutte sono i clienti, per me ognuno di loro vale più di dieci stelle Michelin. Ho scoperto di avere non solo clienti, ma veri e propri fan che sceglievano di venire appositamente nella mia pizzeria, anche se si trova in una posiziona defilata". Ma ora Mohamed è pronto a una nuova sfida: "Come tutte le cose anche il CardaMomo ha avuto un inizio e una fine, l'importante è guardare avanti e prepararsi a un nuovo inizio".

Un nuovo capitolo negli Stati Uniti

Dopo anni di successo a Como, Momo ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per amore e per affari. La sua nuova sfida è l'apertura di un nuovo CardaMomo nella Silicon Valley, dove servirà le sue celebri pizze, antipasti e dolci. Nonostante la nostalgia per Como, Momo guarda al futuro con entusiasmo, pronto per intraprendere un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera imprenditoriale. "Nel 2018 ho deciso di seguire il mio cuore e unirmi a Sarika Batra - racconta Momo - una donna straordinaria originaria della California. Ci siamo incontrati a Milano e ci siamo sposati negli Stati Uniti. Sarika è una manager di successo nel settore del Bitcoin, con sede nella vivace Silicon Valley a Cupertino. Tuttavia, il covid ha reso difficile per noi essere lontani a lungo a causa delle restrizioni di viaggio. Dopo aver riflettuto, ho deciso di trasferirmi negli Stati Uniti per essere più vicino a mia moglie. A breve, dunque, aprirà a Redwood City il nuovo CardaMomo, portando il nostro marchio e la nostra passione per la pizza in una nuova avventura oltre oceano".