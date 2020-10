Chiude il campo delle zucche sul lago di Como: potrà andare solo chi ha già prenotato

Chiude il campo delle zucche di Galbiate, sul ramo lecchese del lago di Como che, già dalla scorsa domenica, aveva attivato le prenotazioni a fascia oraria e a numero chiuso. Data l'attuale situazione, la titolare, Cristina Tosi, ha comunque deciso di chiudere il campo. Saranno comunque garantiti gli ingressi solo i giorni 30 e 31 ottobre e a chi ha già effettuato la prenotazione.

Scrive Cristina sulla pagina Facebook:

«Se volete, inviatemi le foto delle “nostre” Jack O’ Lantern (Zucche intagliate) per festeggiare,nonostante tutto,Halloween insieme.

Ho lavorato tanto per regalarvi un esperienza indimenticabile ed unica, ma a malincuore, vista la situazione ritengo che questa sia la scelta migliore.Ci vediamo per la fioritura primaverile, seguitemi per tutte le novità!

Grazie a tutti, un abbraccio, Cristina».