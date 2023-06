Chiosco ai giardini a lago, il Tar accoglie la richiesta di sospensiva e ferma l'abbattimento

Il chiosco ai giardini a lago per il momento resta dov'è. Il Tar ha accolto la richiesta ci sospensiva che i legali del titolare del chiosco hanno presentato per chiedere di "bloccare" il provvedimento con il quale il Comune di Como ha revocato la concessione del suolo pubblico intimando la rimozione del chiosco entro il 12 giugno. "Per ora il signor Roberto Caterisano (titolare del chiosco, ndr) può continuare la sua attività - ha spiegato l'avvocato Barbara Marchesini - in quanto il tribunale amministrativo ha ritenuto fondate le nostre motivazioni. Attendiamo, dunque, la pronuncia definitiva del Tar nel merito della questione".