Il maltempo non ferma l'amore di Chiara Ferragni per il Lago di Como: a Tremezzo, questa volta con Vittoria

Tra tutti i vip che frequentano il Lago di Como, forse lei è la più accanita fan di questi luoghi. Chiara Ferragni è tornata in riva al Lario nonostante il maltempo che da giorni sta ingrigendo le giornate che più di altre in epoca pre-covid avrebbero fatto esplodere il turismo sul lago. La Ferragni questa volta è tornata nel suo albergo preferito, l'Hotel Tremezzo, in compagnia della neonata figlia Vittoria. Una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram - che conta più di 23 milioni di followers - immportalano mamma e figlia su un balcone. Sullo sfondo il Lago di Como, sempre bellissimo, anche con il maltempo. Che dire, ottima scelta per trascorrere il weekend del primo maggio in relax.