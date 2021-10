Da Londra al Lago di Como: la Ferragni affezionatissima al Grand Hotel Tremezzo

Dopo essere volata a Londra per inaugurare il pop-up store del suo brand nei grandi magazzini Harrods, Chiara Ferragni ha scelto di nuovo il Lago di Como per un weekend di relax. Il meteo non propriamente dei migliori non l'ha fatta desistere dal trascorrere un nuovo soggiorno lariano. Come sempre ha soggiornato al Grand Hotel Tremezzo dove ha pernottato con i figli Vittoria e Leone. Nessuna traccia di Fedez.