Chi è Marco Calì, il nuovo questore di Como

Marco Calì, il nuovo questore di Como, si è presentato ufficialmente alla stampa questa mattina (4 marzo 2024). Calì porta con sé un'esperienza decennale nel campo della sicurezza e dell'ordine pubblico. La cerimonia di insediamento ha visto il neo-Questore rendere omaggio ai caduti della polizia di Stato, un momento solenne che ha preceduto una serie di incontri volti a consolidare la collaborazione con i funzionari e le autorità locali.

Subito dopo la cerimonia Calì ha incontrato i suoi collaboratori più stretti, con i quali affronterà le sfide del suo nuovo ruolo. Ha poi proseguito il dialogo con il prefetto di Como, Andrea Polichetti, e altre figure di spicco a livello cittadino e provinciale, sottolineando l'importanza della cooperazione tra le diverse istituzioni. Particolare attenzione è stata dedicata alla comunicazione con i media e ai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali della polizia presenti sul territorio, con un incontro che ha avuto luogo nella sala riunioni della questura. Questo momento ha rappresentato un'occasione per ribadire l'impegno verso un servizio che passa attraverso lo stretto rapporto con il territorio e i suoi cittadini.

Un ivestigatore, prima di tutto

Calì, 54 anni, originario di Napoli, porta con sé un ricco curriculum che include una laurea in giurisprudenza e numerosi riconoscimenti per il suo operato nel campo della sicurezza pubblica. Dopo aver superato gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense nel 1995, è entrato a far parte della polizia di Stato, ricoprendo incarichi di responsabilità in diverse città italiane, da Vicenza a Milano, fino alla recente nomina a Como. Proprio a Milano Calì ha ricoperto il ruolo di capo della squadra mobile, ottenendo ottimi importanti in indagini complesse e importanti. Lui stesso ha dichiarato: "La mia esperienza è soprattutto quella di investigatore, ma ricoprirò il ruolo di questore con la stessa attenzione ai rapporti diretti con il territorio e i cittadini, che reputo fondamentali"

Durante la sua carriera, Calì si è distinto per il suo contributo nel contrasto al narcotraffico e per l'eccellenza nel svolgimento di operazioni di polizia giudiziaria, come testimoniano i numerosi encomi e riconoscimenti ricevuti. Ha inoltre contribuito alla formazione delle nuove generazioni di forze dell'ordine, condividendo la sua esperienza come relatore in convegni e corsi di specializzazione.