Lo chef di Como che parteciperà al campionato mondiale della pizza nella squadra della Lombardia

Margherita, marinara, con ingredienti ricercati o tradizionali, senza glutine o con prodotti bio, in teglia o in pala, quando si parla di pizza le declinazioni sono tantissime. Il piatto più amato al mondo si evolve costantemente ed interpreta l'evoluzione del gusto e della ricerca scientifica in ogni angolo della terra. A Parma, ogni anno, si danno appuntamento più di 770 maestri pizzaioli e chef da tutti i continenti per confrontarsi e sfidarsi.

Il prossimo 10 aprile sempre a Parma si terrà il Campionato Mondiale della Pizza 2024. I pizzaioli e gli chef da tutto il mondo si sfideranno a suon di ricette segrete. Sono dei veri e propri team quelli in gara composti da più persone. C'è chi si occupa dell'impasto, chi della farcitura e ci sono anche dei consiglieri, dei coach che aiutano nella scelta degli ingredienti e nella fase di studio della preparazione. Per la Lombardia nella specialità Pizza a Due ci sarà uno chef di Como che tutti conosciamo bene: si tratta di Yuri Alu', già vincitore lo scorso ottobre del premio per la miglior cheesecake d'Italia, contest organizzato dalla Federazione italiana cuochi (qui la ricetta che lo ha portato alla vittoria). Questa volta Yuri, che lavora alla Latteria San Fedele a Como, non sarà solo ma coppia: nel team Lombardia insieme a lui c'è Leone Coppola, pizzaiolo di Varese. Yuri si occuperà principalmente della farcitura mentre Leone dell'impasto e della cottura. Nella categoria Pizza a Due dovranno preparare una pizza gourmet farcita e tagliarla in 8 fette, tante quanti sono i giurati che valuteranno la loro "opera". Quale pizza porteranno? Questo rimane un segreto, almeno fino al 10 aprile: "Posso solo dirvi, ci spiega Yuri al telefono, che cercheremo prodotti bio, per dare un'impronta di gusto unico che porti con se anche il valore dell'eco sostenibilità".