Cessare il fuoco! Como si mobilita per la pace

Sabato 11 maggio alle 18 a Como in piazza della Pace (già nota come piazza Vittoria). Cessate il fuoco! L’angoscia per l’orrore della guerra che in queste ore con l’invasione israeliana del valico di Rafah e il blocco di ogni canale per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza sembra non avere limite spinge anche le nostre organizzazioni alla mobilitazione per il cessate il fuoco!

"Facciamo nostre le parole della Rete italiana Pace e disarmo che, si unisce alla voce di oltre 250 organizzazioni di tutto il mondo (una coalizione globale di attivisti per i diritti umani, esperti sul commercio di armi, operatori sanitari, organizzazioni di base, attivisti per il clima, leader religiosi, giornalisti, movimenti, accademici, professionisti legali e studenti) che chiedono di fermare tutti i trasferimenti di armi, componenti e parti di armi, munizioni utilizzate per alimentare la crisi a Gaza".

"A fronte di una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiede un cessate il fuoco, il governo di Israele continua a usare armi e munizioni esplosive in aree densamente popolate, con enormi conseguenze umanitarie per la popolazione di Gaza. L’attività militare dell’esercito israeliano ha distrutto una parte sostanziale delle case, delle scuole, degli ospedali, delle infrastrutture idriche, dei rifugi e dei campi profughi di Gaza. La natura indiscriminata di questi bombardamenti e la tipologia sproporzionata di danni ai civili che questi causano sono illegali e possono essere considerati crimini di guerra. Con l’aggravarsi della crisi, alimentata dalla proliferazione delle armi, è indispensabile chiedere che i Governi di tutto il mondo (Italia compresa) non si rendano complici di queste violazioni del diritto internazionale trasferendo armi a Israele".

Hanno già aderito: Arci, Cgil, Coordinamento comasco per la Pace, Auser, Anpi, Emmaus Erba, Como senza frontiere, Donne in nero, Centro servizi per il volontariato, Acli, Attac, Avs, Prc, M5s, Pd, Psi. Altre adesioni saranno comunicate appena possibile.