Secondo Google Cernobbio è tra le mete natalizie più gettonate in Lombardia

Il Natale in Lombardia è sinonimo di magia e calore festivo, consolidando Milano e la regione come le mete natalizie più ambite d'Italia, sia online che sui social network. Come illustrato dal sito del Corriere della Sera l'analisi condotta dalla piattaforma Musement (esperienze e viaggi in tutto il mondo) su 10 termini di ricerca a tema natalizio su Google ha posizionato la Lombardia al primo posto a livello nazionale, evidenziando l'entusiasmo dei turisti e dei cittadini per mercatini, luminarie spettacolari e alberi monumentali, sia in città che nelle zone circostanti.

Le regioni più natalizie

Lombardia cuore pulsante delle festività, con Milano a guidare la classifica delle ricerche. Gli alberi di Natale, in particolare, catturano l'attenzione, come quello dedicato ai Giochi della Fondazione Milano-Cortina 2026 in Piazza del Duomo. Lazio, Roma e Civita di Bagnoregio si distinguono per piazze festosamente illuminate, contribuendo al fascino natalizio che caratterizza la regione. Campania: San Gregorio Armeno, la Reggia di Caserta e le Luci d'Artista a Salerno rendono la Campania una meta irresistibile per chi cerca l'atmosfera natalizia.

Milano accende la magia

A Milano, le ricerche si concentrano principalmente sugli alberi di Natale. In Piazza del Duomo, l'albero dedicato ai Giochi della Fondazione Milano-Cortina 2026 sarà acceso il 6 dicembre, rendendo la vigilia della festa di Sant'Ambrogio ancora più speciale. Galleria Vittorio Emanuele offre uno spettacolo di luci e presenta l'abete luccicante "The Gift of Love" firmato Gucci, dal valore di un milione di euro. Oltre a queste, altre attrazioni includono le luminarie scenografiche in Rinascente, i mercatini attorno alla cattedrale e la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! di Piazza Castello.

Cernobbio e la Città dei Balocchi

Secondo Google, i luoghi fuoriporta più ricercati per immergersi nello spirito natalizio includono Cernobbio: dal 7 dicembre al 7 gennaio ospiterà la 30esima edizione de "La Città dei Balocchi", regalando un'esperienza natalizia incantevole sulle sponde del Lago di Como. Ma c'è anche Livigno: il villaggio di Natale in quota rende la rende una destinazione montana incantevole per le festività.