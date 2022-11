Nasce Cernobbio Music Campus

Music Innovation Hub, Comune di Cernobbio e Associazione Mediterraneo Sicilia Europa con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani SMART, danno vita al Cernobbio Music Campus, un incontro tra professionisti e nuovi protagonisti del music business in un progetto di empowerment e sviluppo di conoscenze primarie necessarie ad entrare nella filiera dell’industria musicale.

Da Gennaio a Maggio 2023, 20 giovani della fascia 15-34 anni residenti in Lombardia saranno scelti per partecipare ad un percorso formativo in ambito creativo culturale e musicale nella mansarda del museo di Villa Bernasconi di Cernobbio, destinata ai laboratori e agli atelier creativi. Il percorso è diviso in tre moduli che prevedono la comprensione dell’ecosistema musicale e dei principi delle capacità manageriali; il programma creativo di sperimentazione musicale; la gestione e organizzazione di eventi culturali.



A Giugno 2023 come conclusione del percorso formativo, parteciperanno ad attività di co-progettazione di un evento culturale e creativo a Villa Bernasconi. L’evento, creato ad hoc per i cittadini e realizzato in uno dei luoghi culturali simbolo della città di Cernobbio, avrà l’obiettivo di rendere i partecipanti protagonisti e artefici di un momento unico.



Infine, a Luglio 2023 il prototipo dell’evento realizzato verrà presentato a BASE Milano, centro culturale polifunzionale che produce innovazione sociale e contaminazione culturale tra arti, imprese e tecnologia nel cuore di zona Tortona.



Tra i professionisti coinvolti in Cernobbio Music Campus: Dino Lupelli (General Manager, MIH/Linecheck Music Meeting and Festival), Christoph Storbeck (Head of Conference, Linecheck), Anna Zò (Operations Manager MIH/Linecheck), Claudia Taibez (Responsabile area Cultura Comune di Cernobbio), Sarah Parisio (Project Manager MIH), Germano Centorbi (Direttore Artistico, Linecheck).

Timeline

Dicembre 2022 Evento di lancio in occasione della Città dei Balocchi

Gennaio - Maggio 2023 Programma formativo

Giugno 2023 Co-progettazione evento finale

Luglio 2023 Evento finale a BASE Milano