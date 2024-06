Cernobbio, ladri senza pietà rubano un cuore d'argento dietro la statuina di Padre Pio

Una segnalazione che lascia sbigottiti. La nostra lettrice Elisa ci racconta di quanto accaduto nella cappelletta di Cernobbio: "Avevo lasciato un cuoricino d'argento dietro la statuina di Padre Pio. Un piccolo simbolo, per me molto importante, tanto che ora, mentre vi scrivo, ho le lacrime agli occhi: il cuoricino non c'è più! Questo vuol dire che qualcuno è entrato nella cappelletta e lo ha volutamente rubato! Era lì da 6 mesi, e le signore che vengono a sistemare i ceri e a mettere a posto le cose non l'hanno mai toccato". Pubblichiamo questa segnalazione sperando che chi ha compiuto questo gesto si metta una mano sulla coscienza e faccia ritrovare il cuoricino dove l'ha rubato.