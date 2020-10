Halloween a villa Bernasconi: storie paurose durante la visita del museo

Villa Bernasconi, il museo della casa che parla a Cernobbio, continua ad essere aperto dal venerdì al lunedì dalle 10 alle 18, garantendo ai suoi ospiti sicurezza, ma anche comfort e coinvolgimento attraverso le nuove modalità di visita adottate dallo scorso 1 giugno (prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu, ingressi contingentati, app per la fruizione dei contenuti multimediali, igienizzazione delle mani, obbligo della mascherina e del distanziamento).

La prossima iniziativa realizzata in quest’ottica sarà sabato 31 ottobre con “Tremate, tremate, la casa ascoltate.Brividi al Museo”: il percorso di visita del museo sarà infatti arricchito da nuovi racconti, che nasceranno dalla collaborazione phigital tra lo staff e gli operatori culturali che hanno contribuito alla creazione della storia più recente della villa.

E così, durante l'orario di apertura, i visitatori che avranno prenotato il proprio ingresso potranno ascoltare nuove storie paurose ispirate ai racconti di Dino Buzzati e alla mostra dei suoi dipinti che si è svolta in villa nel 2001, curata da Luigi Cavadini e organizzata dal Comune di Cernobbio.

Per l'occasione l'animattrice Cristina Quadrio di Fata Morgana – che, con Pia Mazza, aveva curato il ciclo di laboratori didattici per le scuole durante la mostra “Dino Buzzati. Parole e colori” -, propone una riscrittura del racconto del Babau ai tempi del cavalier Davide Bernasconi. Per questo motivo, la visita è particolarmente consigliata ai Cernobbiesi che potranno riscoprire personaggi e vicende storiche del proprio paese.

Biglietto unico per la visita del museo: Euro 5,00, gratis under 14, over 75, Cernobbiesi, Abbonamento Musei Lombardia e altre categorie consultabili sul sito www.villabernasconi.eu

Prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu (consigliato pagamento on line, in caso di pagamento in contanti alla biglietteria si richiede di corrispondere la somma esatta)

Al momento della prenotazione saranno inviate tutte le informazioni di sicurezza e le modalità di svolgimento della visita.

Durata della visita: 1 ora.

Il biglietto darà diritto ad una successiva visita gratuita senza limiti orari appena l'emergenza lo consentirà.



E-mail villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it