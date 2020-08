Scuole, a Cernobbio ripartono in sicurezza: un esempio da seguire

Il Comune di Cernobbio, con un post su facebook, annuncia ad alunni e genitori di aver lavorato tutto il mese di agosto con i tecnici comunali e in stretta sinergia con l'Istituto Comprensivo di Cernobbio per garantire il rientro in sicurezza ed agio agli alunni delle scuole della città, con un investimento totale ad oggi di circa 100.000 euro.

Ma non è tutto. Per poter spiegare ai genitori e agli alunni le nuove modalità organizzative dei vari plessi scolastici hanno organizzato delle videoconferenze, dal 3 al 10 settembre 2020, secondo il calendario consultabile al seguente link:

https:// www.iccernobbio.edu.it/ wp-content/uploads/2020/07/ calendario-assemblee-inizio -anno-per-sito.pdf

Un esempio da seguire di concretezza e organizzazione, in tempi dove, purtroppo, le incertezze la fanno da padrone!