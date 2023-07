A Palazzo va in scena il Cernezzi Jazz Festival

Mentre su Villa Olmo si attende ancora la fumata bianca, arriva un primo timidissimo segnale da palazzo. Seppure per vie non istituzionali, è giunta a questa redazione la comunicazione di un mini evento last minute. Si tratta infatti del Cernezzi Jazz Festival che si terrà nel cortile del Comune di Como e che avrà - come avevamo anticipato per Villa Olmo - tra i suoi sponsor (e organizzatori?) Fondazione Como e Como4Como. Tre serate live a ingresso gratuito che si svolgeranno dal 7 al 9 luglio, in concomitanza con due adiacenti eventi in Arena del Festival Città della Musica. Gli eventi promossi direttamente dal Comune debuttano quindi in casa e non, come forse era nei piani, a Villa Olmo.