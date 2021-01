Cermenate, Felix, il cane sordo per colpa dei maltrattamenti cerca casa: ha imparato il linguaggio dei segni

Gazie all'appello pubblicato su QuiComo, e condiviso da migliaia di voi, abbiamo trovato casa a Mily (qui la sua storia) che, come ci racconta Chiara, la titolare del Villaggio a 4 Zampe di Cermenate, è stato "prenotato". Proviamo allora a dare una seconda possibilità anche a Felix, che in quanto a sfortune e maltrattamenti non ha, purtroppo, nulla da invidiare a Mily.

Felix è stato abbandonato la sera di Halloween. È stato trovato legato ad un palo a Cermenate, fuori dalla pensione che ora lo ospita. Era in condizioni terribili e al Villaggio a 4 Zampe si sono subito resi conto che il cane era completamente sordo. Felix ha perso l'udito perchè non è stato curato da un'otite che gli ha perforato i timpani, dal suo precedente proprietario, ovvero colui che ha avuto il coraggio di lasciarlo, di notte, legato ad un palo e andare via, lascinadolo guaire fino al mattino, quando è stato rifocillato, all'apertura della pensione per cani. In generale le condizioni di Felix erano davvero disperate: malnutrito, pieno di parassiti e sordo a causa dell'incuria. Non potrà più recuperare l'udito. Ci sono altri terribili dettagli sui maltrattamenti subiti da questo cane, ma non vogliamo renderli pubblici. Basti sapere che, per quella magia e bontà che caratterizza l'indole di quasi tutti i cani, Felix è ha ancora fiducia nell'uomo: è vivace, coccolone. E forse proprio il fatto di essere stato abbandonato è stata la sua fortuna. Infatti adesso Felix sta bene, ha recuperato le forze e grazie all'aiuto di volontarie specializzate, ha impartao i segni che si usano con i cani sordi, quindi risponde ai principali comandi (seduto, non abbaiare, ecc...) con dei semplici gesti che, essendo un cane molto intelligente, riconosce già benissimo.

Felix ha 5 anni, è di taglia media, non è castrato, va daccordo con tutti gli altri cani, maschi e femmine, e anche con i gatti. Ha il pelo semi lungo, morbidissimo e adora andare in passeggiata.

Chiunque volesse andare a trovare Felix a Cermenate può scrivere a