Centovalli, gli imperdibili viaggi del treno storico tornano con tante novità

Gli imperdibili viaggi del treno storico tornano con tante novità Il treno storico riparte festeggiando i papà il 19 marzo 2023 e propone un ricco calendario di uscite e tante novità: dalla cena con delitto al treno Soundtracks che sarà proposto in collaborazione con JazzAscona.

“I viaggi con il treno storico sono proposti dal 2020, grazie alla collaborazione tra FART (Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi) e SEFT (Società Esercizio Ferroviario Turistico), allo scopo di riscoprire la storica linea ferroviaria tra Locarno e Camedo viaggiando su materiale rotabile storico” commenta Giangiorgio Helbling, Responsabile del Dipartimento Esercizio delle FART “una proposta che ha saputo riscuotere un successo sempre più ampio, anche grazie all’apertura del deposito treni di Camedo che ci ha permesso di abbinare esperienze sempre nuove a un viaggio già di per sé unico e suggestivo”. Il treno storico parte unicamente dalla stazione sotterranea delle FART a Muralto e viaggia in direzione di Camedo ad una velocità massima di 40 km/h, offrendo ai passeggeri ancor più tempo per ammirare il suggestivo e selvaggio paesaggio delle Centovalli.

“La stagione ripartirà il 19 marzo, in occasione della festa del papà, con una formula rinnovata” commenta Monica Brancato Gliozzi, Capo servizio Marketing “ogni uscita proporrà infatti un’esperienza diversa e offrirà ai produttori locali una vetrina per presentarsi e proporre la degustazione dei propri prodotti. Il 19 marzo saranno presenti tre eccellenze di Intragna: la Macelleria da la Val, la Panetteria Pellanda e il Caffè Antico. All’interno del deposito saranno inoltre allestiti un angolo bar, gestito dall’Osteria Grütli e un’area dedicata ad attività ludiche per i bambini”. I viaggi con il treno storico saranno proposti con partenza alle 10.00 o alle 14.13 da Locarno-Muralto anche nelle seguenti date: lunedì 10 aprile con un’edizione dedicata alla Caccia alle uova, domenica 14 maggio in occasione della Festa della mamma, domenica 4 giugno e domenica 23 luglio con edizioni legate ai sapori locali.

“Sono inoltre previste tre edizioni speciali per le quali stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli” conclude Monica Brancato Gliozzi “proporremo la Cena con delitto (sabato 17 giugno) e il Brunch del primo agosto ma la vera sorpresa della stagione sarà il treno Soundtracks organizzato in collaborazione con JazzAscona che viaggerà sabato 24 giugno regalando un’atmosfera davvero unica”. La prima data da segnare in calendario è quindi domenica 19 marzo.

I biglietti possono essere acquistati su biglietteria.ch o presso La Biglietteria FART (T. 091 751 87 31 - labiglietteria@centovalli.ch). Maggiori informazioni www.vigezzinacentovalli.com/storico ATTENZIONE: si rammenta che, a causa dei lavori in corso alla stazione FART di Muralto, l’entrata principale lato Locarno è chiusa. L’accesso alla stazione è possibile tramite l’entrata est (lato Bellinzona), tramite il sottopassaggio FFS, accessibile dal binario 1 e 2. Contatto per i media Monica Brancato Gliozzi Tel. 079 5165713 monica.brancato@centovalli.ch