Tosetti, abiti da sposa da quasi un secolo: al Palace il primo evento per celebrare il centenario

Una delle attività artigianali più storiche di Como si avvicina al secolo di età. Il negozio e il laboratorio di sartoria Tosetti nel 2027 compirà cento anni tondi. Per celebrare il compleanno tre cifre Tosetti ha deciso di iniziare con cinque anni di anticipo con una serie di eventi per così dire di avvicinamento all'anniversario centenario. Domenica 13 novembre si svolgerà alle 14 all'Hotel Palace di Como una sfilata di abiti da sposa. A fare da modelli saranno le stesse donne per le quali Tosetti ha in passato realizzato quegli stessi abiti. E' l'occasione per il simbolico incontro tra "vecchie" e "nuove" spose.

Una famiglia comasca doc quella dei Tosetti. Era il 1927 quando Battista aprì l'attività che poi sarebbe divenuta storica. Il passaggio di testimone è andato sempre di padre in figlio. Dopo Battista ha guidato l'attività Giovanni. Adesso è Mario a guidarla. "Lavoro qui dal 1980 - racconta Mario Tosetti - e sono felice che anche mio figlio Stefano abbia intrapreso questa professione".

La fortuna per chi fa abiti sartoriali da sposa è proprio il fatto che non teme l'avvento della globalizzazione e della tecnologia. E' un mercato che potremmo definire di nicchia e che proprio per questo al contrario di tante altre arti e mestieri non è destinato a sparire tanto facilmente a causa dell'industrializzazione di massa. "Negli anni - afferma Mario Tosetti - non è mai venuta meno la richiesta di abiti da sposa cuciti su misura". E così chissà, forse questa attività ci sarà tra altri cento anni. Nel frattempo lo sguardo è ai festeggiamenti per il primo secolo di vita. Domenica il primo di cinque eventi che saranno organizzati uno ogni anno fino al gran finale del 2027.