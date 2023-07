Castel Baradello chiuso per i danni sul sentiero causati dalla bufera

Sabato 15 e domenica 16 luglio il Castel Baradello non sarà aperto in via precauzionale per danni sul sentiero di accesso causati dal maltempo dei giorni scorsi.

Tutti gli appuntamenti in programma venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio non saranno realizzati. Il Castello e il sentiero nel parco della Spina Verde riapriranno sabato 22 luglio e dal prossimo fine settimana riprenderà il ricco calendario di attività e tour. Si consiglia quindi di evitare anche le semplici passeggiate sul percorso finché il sentiero non sarà messo in sicurezza.