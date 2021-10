Cassina Rizzardi, vinti 100mila euro con un Gratta e Vinci al Bar l'Incontro

/ Via Vittorio Emanuele

Stamattina 9 ottobre a Cassina Rizzardi, al bar L'Incontro in via Vittorio Emanuele sono stati vinti 100mila euro con un Gratta e Vinci. Felicissimi i proprietari, Giada e Long che abbiamo sentito telefonicamente. Non hanno voluto svelarci chi è il/la fortunato vincitore ma ci hanno raccontato che si trattava di un Gratta e Vinci da 20 euro del Milionario, comperato nella mattinata. Congratulazioni al vincitore!