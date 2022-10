Como, le case dove nacquero e vissero personaggi storici famosi

Ci sono vicoli, angoli e piazze di Como che richiamano la Storia, quella con la "S" maiuscola. Sebbene sia famosa nel mondo per il suo bellissimo lago e il suo paesaggio, la nostra città è anche ricca di cultura e arte e a conoscerla bene ha davvero tanto da raccontare. Qui nacquero, vissero o semplicemente soggiornarono numerosi personaggi famosi che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'Italia e, in qualche caso, del mondo. Andando a spasso per il centro storico è facile passare, senza neanche rendersene conto, davanti alla casa di qualcuno di questi personaggi. Senza saperlo potremmo camminare davanti al portone dal quale ogni mattina usciva Alessandro Volta, oppure davanti alla casa dove dimorò Giuseppe Garibaldi, o ancora davanti al palazzo dove nacque papa Innocenzo XI. A ricordare il loro "passaggio" sono state apposte lapidi commemorative alle facciate dei rispettivi edifici storici, ma troppo spesso queste targhe sono pressoché invisibili, poste ad altezze che non incrociano il nostro sguardo.

Cosima Wagner

E così chissà quanti comaschi ignorano che in piazza Cavour nacque Cosima Wagner, figlia del compositore Franz Liszt, poi divenuta moglie di Richard Wagner. Era il 24 dicembre 1837 quando la moglie di Liszt, Marie D'Augoult, diede alla luce Cosima. La grossa insegna della banca BNL, ora presente nell'edificio di piazza Cavour 32, distrae forse lo sguardo dalla targa, apposta poco più sopra, che ricorda questa nascita.

Giuseppe Garibaldi

Non è certo un caso che il Museo Garibaldi, in piazza Medaglie d'Oro, sia intitolato all'eroe dei due mondi. Come ricorda la lapide commemorativa, "questa casa ospitò Giuseppe Garibaldi quando nel giugno 1866 raccolse e agguerrì i militi volontari che poi condusse alla vittoria di Monte Suello e di Bezzecca". La lapide fu posta, poi, nel 1882.

Papa Innocenzo XI

Ebbene sì, Como ha dato i natali a un papa: in quella che è attualmente via Alessandro Volta, nell'edificio annesso all'attuale biblioteca comunale, nacque nel 1611 nientemeno che Benedetto Odescalchi, divenuto papa con il nome di Innocenzo XI. Il suo pontificato durò 1676 al 1689. Benché la causa di beatificazione iniziò pochi anni dopo la sua morte, è solo nel 1956 che pontefice Pio XII finalmente beatificò Benedetto Odescalchi.

Alessandro Volta

La casa dove visse il più illustre cittadino comasco si trova al civico 62 della via a lui intitolata, nel centro storico di Como. Ora il palazzo oltre a studi professionali e a privati cittadini ospita anche la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Como. La lapide commemorativa risulta apposta tra i citofoni e la targa del numero civico recita semplicemente "Fu questa l'avita casa di Alessandro Volta".

Luigi Borgomainerio

In via Natta 25, nella città murata, nacque nel 1834 Luigi Borgomainerio. Come ricordato dalla lapide commemorativa, Borgomainerio fu un importante caricaturista negli anni del Risorgimento italiano. Morì ad appena 42 anni a Rio De Janeiro a causa della febbre gialla contratta nel viaggio in Brasile. Come pittore realizzò le decorazioni del Teatro Cressoni di Como, da poco ristrutturato.

Antonio Sant'Elia

In via Cesare Cantù, sempre nel centro storico, a pochi passi da Porta Torre, si trova la casa dove abitò Antonio Sant'Elia. In campo artistico è insieme a Giuseppe Terragni, uno dei comaschi più illustri che ha saputo lasciare un'impronta indelebile nonostante una vita assai breve (è morto in guerra, sul Carso, nel1916 a soli 28 anni). La targa posta dal Comune di Como nel 1966 sulla facciata della casa in cui abitò lo ricorda come "geniale precursore dell'architettura moderna".