Che fortunati i dipendenti delle Poste: per loro a Cernobbio c'è una casa gratis per le vacanze

Una finestra che si affaccia sul porto o su una montagna, una “camera con vista” targata Poste Italiane: è questa l’essenza dell’iniziativa che, giunta alla sua quinta edizione, offre gratuitamente ai dipendenti dell’azienda, guidata dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, l’opportunità di godersi un soggiorno con le loro famiglie.

Tra le località selezionate per ospitare questi fortunati dipendenti c'è anche Cernobbio, una perla del lago di Como. La residenza di piazza Mazzini 3, situata in questa pittoresca cittadina, è una delle diciassette strutture disponibili per il programma. Durante il periodo estivo, Cernobbio si conferma una delle mete più ambite, con 25 colleghi provenienti da tutta Italia che, accompagnati dalle loro famiglie, potranno godere di un soggiorno rilassante e rigenerante in questa splendida località.

"Il recupero di alcuni immobili di proprietà, per la riqualificazione e la conversione in case vacanza - spiegano dall'azienda - sottolinea la costante attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità e la vicinanza ai propri dipendenti sempre più al centro delle politiche aziendali".