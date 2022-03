Via Borgovico: c'è il cantiere ma negozi e locali sono raggiungibili a piedi e in auto

"Le attività di via Borgovico vecchia a Como sono accessibili ai clienti. La strada è interrotta a metà ma si può accedere ai locali da piazzale Santa Teresa e da via Tokamachi". E' il cartello che l'associazione Borgovico Street e Confesercenti hanno dovuto affiggere alle transenne che indicano l'area di cantiere nella via. Infatti, da come era stato impostato il cantiere chiunque fosse giunto in via Borgovico vecchia avrebbe pensato che il transito fosse interdetto. "Invece - spiega Ester Negretti, presidente dell'associazione Borgovico Street - la gestione della viabilità nel periodo dei lavori prevede la possibilità del doppio ingresso sia per i fornitori dei negozi che per i clienti, a piedi o in auto, per raggiungere negozi, bar, ristoranti e le altre attività".

Dopo l'avvio dei lavori per un paio di giorni l'afflusso della clientela nelle attività della strada si era drasticamente ridotto. Una buona comunicazione da parte dell'associazione Borgovico Street e Confesercenti ha fatto la differenza e ora la situazione si è normalizzata: i clienti sono tornati.