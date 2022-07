Cartelli-denuncia contro le condizioni della darsena. La Provincia: "Affidati i lavori di sistemazione"

Spiacevole sorpresa nella mattina del 6 luglio 2022 per il presidente dell'amministrazione provinciale, Fiorenzo Bongiasca, e per tutti i consiglieri di Villa Saporiti. Qualcuno nella notte ha effettuato un blitz lungo la passeggiata di Villa Olmo itnitolata a Lino Gelpi e ha appeso una serie di cartelli che denunciano lo stato di degrado e incuria della darsena di pertinenza del comparto di pertinenza provinciale di Villa Gallia. Sui cartelli compare l'elenco dei nomi del presidente e dei consiglieri accusati di non darsi da fare. "Provvedete a sistemare le cose o andate a casa lavativi", si leggeva sui cartelli che sono stati rimossi in mattinata.

Nel pomeriggio dall'amministrazione provinciale è giunta una nota stampa per precisare che in realtà i lavori di sistemazione sono già in programma e preso verranno eseguiti: "Nel mese di febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso per acquisire manifestazioni di interesse per la procedura negoziata relativa ai lavori di risanamento strutturale conservativo della darsena di Villa Gallia. Ad aprile la gara è stata aggiudicata. Il 19 luglio è prevista la firma contratto e entro 45 giorni da quella data partiranno i lavori".