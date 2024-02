Taxi, Ncc e barche a noleggio a Como: cosa stabilisce la nuova Carta della Qualità

La giunta comunale del sindaco Alessandro Rapinese ha approvato la nuova Carta della qualità relativa ai servizi taxi, alle auto a noleggio con conducente e alle barche del lago a noleggio con coducente. Come si legge nella delibera dell'esecutivo di Palazzo Cernezzi, si tratta di un documento "in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità Europea e nel Trattato dell’Unione Europea, nonché nella normativa comunitaria derivata, ai cittadini/utenti sono riconosciuti come fondamentali alcuni diritti, tra i quali è ricompresa anche l’erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza". Tale Carta della qualità "rappresenta, infatti, lo strumento con il quale gli utenti vengono informati: su che cosa devono attendersi dai servizi erogati nonché dagli operatori che eseguono tali servizi costituendo allo stesso tempo un mezzo di controllo del rispetto degli impegni presi; sulle regole di relazione tra utenti ed operatori del servizio".

I diritti dell'utente

Gli utenti del servizio godono dei seguenti diritti:

a) facilità di accesso e di reperimento delle informazioni sul servizio;

b) continuità e certezza del servizio;

c) puntualità del servizio;

d) riconoscibilità del personale tramite indicazione del numero di licenza, in posizione ben

visibile;

e) sicurezza e tranquillità del viaggio;

f) assistenza in tutte le fasi del trasporto;

g) igiene e pulizia delle vetture;

h) trasparenza delle tariffe mediante: puntuale e preventiva informazione sulle tariffe applicate, ivi inclusi eventuali supplementi,

mediante apposito messaggio standard telefonico da parte delle centrali radiotaxi, od

analogo strumento di comunicazione, al momento della prenotazione; non attivazione del tassametro nelle fasi di salita sul mezzo di persone con disabilità quando il servizio inizia dal posteggio senza chiamata radiotaxi od app; utilizzo del percorso economicamente più conveniente per il cliente; corretta visualizzazione del tassametro; promozione di tariffe agevolate per il trasporto di persone su particolari tratte;

i) possibilità di scelta fra più canali di pagamento, ivi inclusi POS e carte di credito;

j) facilità di esprimere reclami o suggerimenti.

Doveri dell’utente

Gli utenti dei servizi taxi e NCC hanno il dovere di:

a) non gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

b) non pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il tassista o

NCC, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento dell’autovettura o del

natante;

c) non pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal

Codice della Strada o dal Codice della Navigazione;

d) non aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;

e) non sporcare o deteriorare l’autovettura od il natante e le sue apparecchiature;

f) non compiere atti contrari alla decenza o al buon costume.