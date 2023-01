Carnevale di Cantù, si avvicina la festa

Il Carnevale canturino, da poco diventato ufficialmente "storico", si appresta ad animare la cittadina brianzola con un programma ricco di eventi e divertimento. Sono tre le giornate in programma a febbraio 2023 per quella che è di fatto la novantasettesima edizione.

Dove e quando

Sono in programma tre giornate con sfilate dei grandi carri. Il circuito seguito è il seguente: piazza Volontari della Libertà, via Damiani, corso Unità d’Italia, via Manara e via Carcano. Vediamo giorni ed orari. Le tre sfilate si volgono il 5, il 12 e il 19 febbraio e tutte con i seguenti orari: ore 14 inizio spettacolo, ore 14.30 inizio sfilata.

Biglietti d'ingresso

Biglietto ingresso 6 euro + 10% diritto di prevendita. Per i minori di 10 anni (nati dopo l'1 gennaio 2013) ingresso gratuito. I biglietti ordinari sono in vendita dal mercoledì precedente la singola sfilata sul sito liveticket.it. I biglietti gratuiti saranno consegnati all’ingresso ai minori accompagnati da un adulto munito di biglietto ordinario. In caso di annullamento di una sfilata per maltempo il biglietto sarà utilizzabile per la sfilata successiva. Non è previsto rimborso. I biglietti dei bambini permetteranno l'ingresso gratuito per 30 minuti all'area bimbi Mirabiliopresso il Centro commerciale Mirabello

Entrate e parcheggi

Le entrate sono disposte su ogni strada di accesso al circuito: via Milano, corso Unità d’Italia, via Armando Diaz, via Carcano. Intorno al circuito chiuso ci sono differenti possibilità di parcheggio, di seguito le principali: via Murazzo 18 (parcheggio con numerosi posti auto); via Caduti di Nassiriya; via G. Carcano fino a via F. Cavallotti (riservato ai soli disabili); via Roma angolo via Cavour (riservato ai soli disabili); piazza Guglielmo Marconi; via Kennedy 2; via Giulio Cesare 5; via Ginevrina da Fossano 21; via F. Andina; via Ariberto da Intimiano 11; via Unione 18; via Brighi 13 anche per CAMPER (parcheggio libero non attrezzato); via Vittorio Veneto; via Colombo 22