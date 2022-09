Caregiver familiare, per Regione Lombardia è una figura fondamentale

Nel corso della seduta della Commissione Sanità di Regione Lombardia di ieri, è stata presentata la bozza della proposta di legge per sostenere e valorizzare la figura del caregiver familiare, la persona che per scelta volontaria assiste e si prende cura di un parente infermo o con disabilità.

Alessandra Locatelli, 'assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nell'esprimere soddisfazione, ha ricordato che, purtroppo, in Italia, a differenza di altri Paesi europei, la figura del caregiver non è giuridicamente riconosciuta né tutelata. E ha quindi sottolineato che "andare incontro a chi si prende cura di un congiunto non autosufficiente, tuttavia, è un passo fondamentale per garantire maggiori tutele a tutte le famiglie che, con grossi sacrifici assistono le persone più fragili".

"Sono contenta che Regione Lombardia presto si doterà di una legge che riconosce e sostiene la figura dei caregiver familiare: si tratta di un ulteriore passo in avanti nella costruzione di un modello di politiche per la famiglia innovativo e strategico" ha concluso l'assessore nel ringraziare tutti i consiglieri regionali che, in modo trasversale stanno lavorando per raggiungere questo importante traguardo.