Chef stellati a domicilio: Barilla sceglie il comasco Caranchini per un super concorso

C'è anche Davide Caranchini, chef del ristorante stellato "Materia" di Cernobbio, nella rosa dei venti nomi selezionati da Barilla per promuovere il nuovo concorso "Insieme sotto il cielo d'Italia". Per partecipare basta scattare una foto a una delle nuove confezioni della nota marca di pasta, l'importante è che sullo sfondo ci sia il cielo. Una giuria di fotografi e infleuncer decreterà i vincitori, uno per ogni regione italiana. Caranchini è stato scelto per rappresentare la Lombardia. I vincitori riceveranno una cena "stellata" preparata direttamente da uno chef che si presenterà sotto casa con un food truck per preparare e servire sul posto un menù a dir poco eccezionale.

