Campione d’Italia: il colonnello Grasso dopo 40 anni di servizio si congeda

Il 1 marzo 2023, il tenente colonnello Natale Grasso lascerà il comando dei carabinieri di Campione d’Italia, che aveva assunto nel settembre del 2017. Per lui, dopo oltre 40anni di servizio nell’Arma dei carabinieri, è arrivato il momento del congedo.

“Sono stati anni indimenticabili, che mi rimarranno sempre nel cuore”, così il tenente Grasso ha voluto sintetizzare il lungo periodo di servizio prestato nell’Arma.

Fiero di quanto fatto e grato per quanto ricevuto ha ringraziato le cittadinanze e le istituzioni che via via ha avuto modo di incontrare e che ricorderà per sempre.

Un particolare ringraziamento alle altre forze di Polizia ed alle associazioni d’Arma per la stretta e costruttiva collaborazione, nonché agli organi di stampa per la vicinanza espressa negli anni.

Un sentito grazie anche alla sua famiglia che, con il consueto spirito di sacrificio delle “famiglie dell’Arma”, gli è stata vicino, consentendogli di prestare serenamente ed incondizionatamente il proprio servizio. A coronamento della lunga carriera nell’Arma, con decorrenza 02 marzo 2023, è stato promosso al grado di colonnello.