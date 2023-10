I carabinieri fanno una sorpresa ai bambini della scuola dell’infanzia

Era da tempo che i bambini della scuola dell’infanzia G. Carugati di Manera di Lomazzo, chiedevano alle loro insegnati una visita dei carabinieri, desiderio che ribolliva negli animi dei militari a loro volta desiderosi di accontentare la parte migliore della società.

Finalmente oggi 9 ottobre, il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Cantù, complici le insegnanti, hanno organizzato un’inaspettata sorpresa. L’ingresso dei 3 mezzi dell’Arma messi a disposizione, due auto del pronto intervento ed una Stazione Mobile, è stato da subito notato dai piccoli dalle vetrate delle loro aule e le urla di gioia hanno echeggiato nel bel giardino.

Accompagnanti dalle maestre, sono sfilati innanzi ai carabinieri salutandoli con le manine e con timidi “ciao”. Dopo le presentazioni di rito e un acuto di sirena, uno ad uno hanno fatto delle domande, alcuni hanno detto di sentire dei rumori la sera a casa chiedendo se, in caso, avrebbero potuto chiamare i carabinieri. Poi un ultimo bambino, avvicinatosi, ha chiesto: “Ma è vero che siete dei supereroi?”. "No piccolo, non lo siamo, vogliamo solo aiutare le persone!".

E poi il magnifico dono, un poster con il disegno della fiamma dell’Arma con due carabinieri, con accanto la scritta grazie.

I carabinieri quel grazie non lo dimenticheranno mai bambini e se sentite rumore, chiamateli!

Infine il giro della bella scuola con l’accogliente responsabile Silvana, come tutto il suo staff, che è riuscita a strappare una

promessa: " I carabinieri torneranno, grazie a Voi!".