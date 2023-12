Capodanno a Como, cosa succede in città

Come da tradizione a mezzanotte del 31 dicembre Como saluterà il vecchio anno e darà il benvenuto al 2024 con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il primo bacino del lago. I fuochi d'artificio verranno "sparati" da una zattera galleggiante posizionata vicino alla diga foranea. Quindi saranno visibili lungo tutto il primo bacino, da Villa Olmo a Villa Geno e certamente anche da Brunate e fino a Cernobbio. Intanto il Comune di Como ha disposto alcune limitazioni al traffico in vista del possibile intenso affluire di persone per lo spettacolo di Capodanno (qui tutti i dettagli). Il meteo in giornata, come riportano anche gli espeti di 3BMeteo, non sarà dei migliori: piogge e precipotazioni sono previste durante tutta la mattinata, il pomeriggio e la sera. Anche durante il giorno ci sono degli eventi speciali, a partire dal mercato coperto che in via eccezionale sarà aperto dalle 8 alle 13 in via Mentana. In Duomo alle 17 la messa con il canto del Te Deum e in più ci sarà una celebrazione alle 19.

Non sono previste invece feste in piazza o musica dal vivo o altri eventi all'aperto per chi volesse fare le ore piccole.

Il concerto del 1 gennaio 2024

Il 1 gennaio alle 17, sul palco del Teatro Sociale la Banda Baradello, diretta dal Maestro Edoardo Piazzoli, proporrà al pubblico brani indimenticabili: il valzer del Gattopardo e il Dies Irae, il Barbiere di Siviglia con la voce del baritono Carlo Maria Cantoni.

A seguire un omaggio a Benny Goodman e il clarinetto di Davide Sgarra e poi le canzoni di Lucio Battisti. Ci sarà anche un omaggio al gemellaggio Como-Tokamachi, con il soprano giapponese Ayumi Togo che intonerà, con Carlo Maria Cantoni, il brano di Carla Gemini “Wonderful Como”. Si finirà con la Marcia di Radetzky. Presenta Ornella Favini. Il Concerto di Capodanno della Famiglia Comasca è arrivato alla sua 20esima edizione.