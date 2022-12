Como, a Capodanno confermati i fuochi d'artificio sul lago

Come del resto era stato preannunciato in fase di emissione dei bandi, anche per il Capodanno 2022 ci saranno i fuochi d'artificio sul lago di Como. È arrivata la conferma ufficiale che, allo scoccare della mezzanotte il cielo si illuminerà grazie a uno spettacolo pirotecnico. I fuochi d'artificio saranno lanciati dalla diga foranea. Lo show pirotecnico accoglierà il 2023 davanti a Piazza Cavour e il Comune ha dato il via libera al posizionamento della zattera. La superfice occupata sarà di circa 200 metri quadrati e la durata dello spettacolo di circa mezzora, per la precisione tra le 23.59 del 31 dicembre 2022 fino a mezzanotte e trenta del 1° gennaio 2023.

Lo scorso settembre alcuni cittadini avevano lanciato una petizione per dire basta ai fuochi sul lago di Como riferendosi principalmente a quelli delle varie feste che si tengono nelle varie Ville e residenze di lusso nel periodo estivo.