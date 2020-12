Capodanno 2020 a Como, i fuochi d'artificio sono vietati

Capodanno inevitabilmente in sordina quello del 2020. Se l'arrivo del nuovo anno sarà senza i tradizionali fuochi d'artificio della Città dei Balocchi, anche a casa sarà vietato festeggiare con i "botti". Il Comune di Como ricorda infatti che: "Anche in questo periodo non è consentito utilizzare artifici pirotecnici di qualunque tipologia, date le norme regionali per la tutela della qualità dell’aria. Si ricorda inoltre che domani e dopodomani, 31 dicembre e 1° gennaio, sono vietati gli spostamenti anche all’interno del comune di residenza. La Polizia locale sarà impegnata con servizi rafforzati serali e notturni, in modo da monitorare il territorio anche considerando il coprifuoco più ampio previsto per Capodanno (dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio).