Caos traffico in Tremezzina: al vaglio il senso unico alternato per i bus turistici tra Colonno e Ossuccio

Tremezzina accerchiata dal traffico. E con l'arrivo dell'estate si prova a correre ai ripari almeno nei tratti interessati dal cantiere della variante. Questa mattina si è infatti riunito il Tavolo di Coordinamento dell'opera più importante del lago di Como per affrontare le difficoltà alla circolazione lungo la strada statale. Oltre agli osservatori del traffico, che torneranno in servizio dal 18 maggio al 4 novembre e alla cui spesa, oltre che la Provincia e la Camera di Commercio contribuirà, come chiesto e ottenuto dal Tavolo, anche Anas, al vaglio ci sono anche nuove soluzioni che riguardano il traffico. In particolare sono stati rimessi allo studio di un tavolo tecnico tra ANAS, Polizia Stradale e Polizia locale di Tremezzina due nuovi provvedimenti: l'istituzione di un senso unico, in direzione sud/nord tra Colonno e Ossuccio per i bus turistici e la limitazione dei viaggi del traffico pesante tra le 21.00 e le 6.00".