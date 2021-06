Como, viabilità nel caos: code sulla Oltrecolle e sulla Statale per Lecco

Un innocuo tamponamento e un camion incastrato sul viadotto hanno messo in ginocchio il traffico

Statale per Lecco

Tutto bloccato intorno alle 18 di questa sera, mercoledì 30 giugno, tra Lora e Lipomo a causa di un piccolo incidente tra un Tir e un'auto (foto sotto). Code da viale Giulio Cesare a Como fino alla rotonda dell'Esselunga di Lipomo. I conducenti si sono infatti rifiutati di sposare i rispettivi mezzi sino all'arrivo dei vigili. Alla fine, essendo gli agenti di Como impegnati in un altro intervento, sul posto sono giunti i vigili di Lipomo, allertati da carabinieri. Pesanti, vista l'ora di punta, le ripercussione sul traffico che hanno coinvolto anche i mezzi pesanti e i bus di linea - con a bordo diversi utenti - impossibilitati a passare nello stretto tratto lasciato libero dai due mezzi che si sono incastrati. Nessuno dei conducenti è rimasto ferito.

Nel contempo un camion è rimasto bloccato sul viaodotto dei lavatoi, paralizzando così anche via Oltrecolle. In questo caso sono dovuti intervenire i vigili di Como e i mezzi dei vigili del fuoco per rimuovere il Tir incastrato.