Caos imposta di soggiorno a Como, il Comune chiarisce: "Nessun accordo con Airbnb"

Una comunicazione ricevuta da Airbnb ha mandato in confusione centinaia di host comaschi. Il messaggio spiegava che Airbnb avrebbe riscosso e versato per conto dei proprietari di case vacanze e strutture ricettive l'imposta di soggiorno ai Comuni con i quali ha stretto un accordo. A ingenerare confusione è stato soprattutto il titolo della comunicazione inviata: "Airbnb riscuoterà e verserà l'imposta di soggiorno nel tuo Comune".

Sebbene il resto del testo spieghi meglio se e in quale caso l'imposta verrà effettivamente riscossa e versata da Airbnb, il Comune di Como ha dovuto diffondere una nota per fare chiarezza.

Il chiarimento del Comune di Como

L'amministrazione comunale di Como ha diffuso una nota stampa per fare chiarezza in merito ai rapporti con Airbnb riguardo l'imposta di soggiorno: "Si informa che il Comune di Como non ha attualmente in essere alcuna convenzione con il portale AIRBNB per la riscossione dell’imposta di soggiorno. A seguito della e-mail di Airbnb a parecchi gestori di case vacanza, ricorre quindi l’obbligo di segnalare che la normativa vigente richiamata in detta comunicazione (modifiche al D.L. 50/2017 introdotte dalla Legge 213/2023 “Finanziaria 2024”) si riferisce alla cosiddetta “cedolare secca” e non all’imposta di soggiorno. Si invitano pertanto i gestori a non considerare tale comunicazione di Airbnb e a continuare a provvedere al riversamento diretto dell’imposta di soggiorno al Comune di Como con le consuete modalità".

La comunicazione inviata da Airbnb

Qui di seguito la prima parte della comunicazione di Airbnb che ha generato confusione tra i titolari di strutture ricettive: "Buone notizie! Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2024 al D.L. 50/2017, Airbnb inizierà progressivamente a riscuotere e versare l’imposta di soggiorno in tutti i comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno per le prenotazioni relative a locazioni brevi effettuate a partire dal 15 febbraio 2024. Se sei un host con un annuncio di una locazione breve in un comune che impone l’imposta di soggiorno, Airbnb raccoglierà e verserà questa imposta per tuo conto. Questo elenco fornisce le categorie di locazioni brevi per le quali raccoglieremo e verseremo l’imposta di soggiorno. Gli ospiti vedranno una voce separata per l’imposta di soggiorno al momento della prenotazione. Airbnb raccoglierà e verserà l’imposta di soggiorno direttamente ai comuni".