Canzo, ecco dove vive ancora lo Spirito del bosco: la camminata che vi porterà in un mondo incantato

Per chi volesse far vivere ai propri bambini un'avventura dove la fantasia la fa da padrona e i telefonini possono essere, almeno per qualche ora, riposti nello zaino, ecco il percorso giusto: la camminata dello Spirito del Bosco.

Si parcheggia a Canzo, in Piazzale Giovanni XIII e poi ci si avvia verso la località Prim’Alpe. Ed è qui che comincia il Sentiero dello Spirito del Bosco. La camminata è piuttosto facile, perchè prevede solo dei brevi tratti in salita ma attraversa un torrente che, con la sua voce in sottofondo, rende l'atmosfera ancora più rilassante e magica. Mentre si cammina, chi avrà occhi attenti ai dettagli e cuore aperto all'incanto, potrà incontrare gli spiriti del bosco. Sono sculture di gnomi e creature fatate, intagliate nel legno, in una totale armonia, le magiche opere di Cortinovis, che vi catapulteranno in un mondo fatato e vi accompagneranno lungo il tragitto.

Gnomi e creature fantastiche tutte da scoprire camminando, elfi e maghetti con cui scattare anche qualche foto, senza farli arrabbiare! Gli abitanti del bosco, così rappresentati, oltre a divertire i bambini riescono anche, almeno per un giorno, a far sognare i genitori o chiunque volesse avventurarsi nella natura ed abbandonarsi al suo mistero. Come in quasi tutte le favole, il bosco è il grande protagonista di questa passeggiata, con le sue ombre e le sue luci e queste faccine che spuntano improvvisamente: sparpagliati un po’ ovunque, ci sono folletti, gnomi, l’asino ubriaco e tantissimi altri bizzarri personaggi.

Non mancano passerelle, ponticelli e come nelle migliori tardizioni fiabesche c'è anche un piccolo labirinto. Non bisogna dare per scontato nulla e guardare in ogni angolo, su ogni albero e in qualsiasi direzione: perchè gli abitanti del bosco sono parte di lui, e nelle sue braccia si nascondono, per osservare gli escursionisti.

La camminata dura circa 1 ora e mezza, è consigliata a tutti ma non è molto praticabile col passeggino.

Chi è l'ideatore dello Spirito del Bosco

Alessandro Cortinovis, abile scultore, è il papà "geppetto" di queste fantastiche creature: lo Gnomo Gnogno, il Saggio del Bosco, la Salamandra, l‟Homo Salvadego e i simpatici Spiriti Canterini. Nel 2012 il lavoro di Cortinovis è stato arricchito da altri scultori che si sono sbizzarriti, con il loro talento, a far emergere nuove figure dai tronchi e dalle rocce del bosco. Approfittate, dunque, di queste giornate ancora gradevoli, prima che l'inverno bussi alle nostre porte, per concedervi un tuffo nel mondo della fantasia. Ne vale davvero la pena.

